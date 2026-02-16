Cel puțin 8 morți după o explozie uriașă la un magazin de artificii din China înainte de Anul Nou Lunar

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața în urma unei explozii uriașe care a distrus un magazin de artificii din provincia Jiangsu, în estul Chinei. Alte două persoane au suferit arsuri minore.

Potrivit autorităților din comitatul Donghai County, incidentul s-a produs duminică după-amiază, după ce un localnic a aprins artificii prea aproape de magazin, declanșând explozia în lanț.

An explosion hit a fireworks shop in Donghai County, Lianyungang, Jiangsu on Feb 15 at around 2:30 pm, after improper personal use of fireworks ignited nearby stock. The fire was extinguished by 4 pm. Eight people were killed and two suffered minor burns. An investigation is… pic.twitter.com/dfUoVWy25y — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 16, 2026

Intervenție de urgență și măsuri stricte

Echipele de intervenție – pompieri, poliție și personal medical – au ajuns rapid la fața locului pentru operațiuni de salvare.

În urma tragediei, Ministerul Chinei pentru Managementul Urgențelor a ordonat controale mai stricte asupra producției, transportului și comercializării artificiilor. Oficialii au cerut interzicerea testării petardelor în apropierea magazinelor și intensificarea patrulelor poliției.

Autoritățile au transmis că obiectivul este prevenirea unor incidente similare și asigurarea unui Festival al Primăverii „sigur și fericit”.

Tradiție periculoasă înainte de Anul Nou Lunar

Explozia are loc cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar, cunoscut în China drept Festivalul Primăverii, când milioane de oameni folosesc artificii pentru a marca trecerea în noul an.

Deși multe orașe au restricționat utilizarea artificiilor din cauza poluării, unele administrații au relaxat regulile în ultimul an.

Incidente similare în trecut

Nu este pentru prima dată când artificiile provoacă panică în China, potrivit The Sun. În octombrie anul trecut, un spectacol pirotehnic scăpat de sub control în orașul Liuyang a generat scene dramatice, cu mingi de foc căzând peste spectatori. Din fericire, atunci nu au fost raportate victime.

La nivel internațional, pericolele artificiilor au fost readuse în atenție și după un incendiu tragic izbucnit într-un club din Elveția, unde 41 de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Revelion.

