Fost ministru al Energiei din Ucraina, reținut la graniță în plin scandal de corupție de 100 de milioane de dolari

Fostul ministru al Energiei din Ucraina, German Galușcenko, a fost reținut în timp ce încerca să treacă frontiera de stat, potrivit autorităților anticorupție.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina – Biroul Național Anticorupție din Ucraina (Nabu) – a anunțat că fostul demnitar a fost oprit în cadrul unei anchete de amploare cunoscută sub numele de Operațiunea Midas. Potrivit presei ucrainene, acesta se afla într-un tren care părăsea țara.

Acuzații de delapidare și mită în sectorul energetic

Ancheta vizează o presupusă schemă de delapidare de aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic ucrainean, inclusiv de la operatorul nuclear de stat Energoatom.

Procurorii susțin că oficiali de rang înalt ar fi colectat mită între 10% și 15% din valoarea contractelor atribuite. Sumele ar fi fost ulterior spălate și transferate în afara țării, inclusiv în Rusia.

Galușcenko a declarat anterior că va contesta acuzațiile și că se va apăra în instanță, potrivit BBC.

Scandal cu impact politic major

Cazul a pus presiune pe administrația președintelui Volodimir Zelenski, ales pe baza unei platforme anti-corupție. Șeful său de cabinet, Andriy Yermak, a demisionat după percheziții la domiciliu, deși nici el, nici președintele nu au fost acuzați de infracțiuni.

Operațiunea Midas reprezintă punctul culminant a 15 luni de investigații desfășurate de Nabu și de Biroul Procurorului Specializat Anticorupție.

🔹 Corupția, obstacol major pentru aderarea la UE

Scandalul a stârnit indignare publică, mai ales în contextul în care infrastructura energetică a Ucrainei a fost intens atacată de Rusia înaintea unei ierni dificile.

Combaterea corupției este una dintre condițiile esențiale pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, iar acest caz reaprinde dezbaterea privind reformele promise.

