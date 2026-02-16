Dolj: Bătaie într-un bar din Desa! Trei bărbați au ajuns la spital după un conflict izbucnit aproape de miezul nopții

Trei bărbați din Dolj au ajuns la spital după un conflict izbucnit aproape de miezul nopții. Incidentul a avut loc în seara zilei de 13 februarie, în jurul orei 23:50, într-un bar din comuna Desa. Polițiștii din Poiana Mare au fost sesizați de un bărbat de 45 de ani despre izbucnirea unui conflict între mai multe persoane aflate în local.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că între trei bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 41 de ani și alți trei, cu vârste între 30 și 45 de ani, toți din Desa, ar fi izbucnit un conflict spontan. Potrivit primelor verificări, cei mai tineri i-ar fi agresat fizic pe ceilalți trei.

Victimele, transportate la spital

În urma altercației, cei trei bărbați cu vârste între 30 și 45 de ani au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru lovirea sau alte violențe. Cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

