„Swift Home” face pasul înapoi după intervenția lui Taylor Swift. Dispută pe marca de lenjerie de pat

O firmă care a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Swift Home” pentru o linie de lenjerii de pat și-a retras cererea în weekend, după ce echipa artistei Taylor Swift a contestat oficial demersul la Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA.

Compania vizată, Cathay Home, a transmis printr-un reprezentant că marca nu era „esențială pentru afacerea sa”, motiv pentru care a decis să renunțe.

Argumentul: posibilă confuzie în rândul consumatorilor

Pe 11 februarie, echipa cântăreței a depus o notificare oficială prin care solicita blocarea cererii. Potrivit documentelor, stilizarea cuvântului „Swift” ar semăna cu marca înregistrată a artistei, putând crea o „falsă asociere” și inducând ideea că produsele ar fi susținute de vedetă.

Avocatul companiei, Ting Geng, de la Geng and Associates, a precizat că retragerea a venit în urma unei evaluări comerciale și juridice a situației. „Astfel de decizii sunt adesea practice și sensibile din punct de vedere comercial”, a transmis aceasta, potrivit BBC.

Un istoric amplu de protejare a brandului

Documentele oficiale arată că Taylor Swift deține mărci comerciale federale pentru numele și designurile sale, aplicabile pe o gamă largă de produse, inclusiv lenjerie de pat, articole vestimentare și produse muzicale.

Artista a depus peste 300 de cereri de înregistrare a mărcilor comerciale în SUA și în alte jurisdicții, protejându-și inclusiv inițialele, titlurile albumelor și versuri celebre.

Cu o avere estimată la peste un miliard de dolari, susținută de turneele record din ultimii ani, Swift rămâne una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală și un brand extrem de atent gestionat.

