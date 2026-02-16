Problemele nu se mai sfârșesc la SE Craiova. Răfuială în sindicat, orchestrată de conducerea societății

Problemele la Electrocentrale Craiova, societatea care produce căldura orașului sunt departe de a se încheia. După ce a ținut orașul în frig din cauza problemelor financiare, dar și de funcționare, după iscarea unui adevărat scandal la nivel local, urmat de schimbarea conducerii, acum încep răfuielile interne. Conducerea este acuzată că lovește în sindicat după ce anumiți membri au vorbit deschis despre problemele pe care le are SE Craiova.

Cum stau lucrurile, în fapt? Este cunoscut că pe parcursul mai multor zile din lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026, craiovenii au rămas fără căldură și apă caldă, iar Ford-ul fără agent tehnologic. Cauza? Cazanele care produc abur pentru încălzirea orașului au crăpat de atâta vechime și cârpeli. Lipsa investițiilor de-a lungul timpului și-a spus cuvântul. S-a iscat un adevărat scandal în care au fost prinse inclusiv autoritățile locale craiovene. În cele din urmă, întreaga revoltă s-a soldat cu schimbarea directorului SE Craiova, Lorena Voican. Aceasta a fost înlocuită cu Cristian Băsescu. Schimbarea nu a adus nicio îmbunătățire la nivelul SE Craiova, dimpotrivă aceeași poluare, aceleași probleme la rețeaua de producție și distribuție de agent termic primar. Între timp societatea a intrat în insolvență și fosta directoare nu s-a lăsat dusă din societate și ca prin minune a fost pusă administrator special al SE Craiova și a preluat din nou frâiele conducerii.

Termocentrala din cartierul craiovean Bariera Vâlcii

De ce se teme conducerea SE Craiova de adevăr?

Între timp, tot mai multe voci din interior au început să spună adevărul despre ce se întâmplă în societate. Între acestea și Cătălin Mihai, secretar-trezorier al Sindicatului Liber Independent (SLI) al SE Craiova. Acesta a vorbit deschis despre problemele din SE Craiova, spunând că:

”Nu s-a investit niciun leu în această societate. Și centrala asta pică la propriu. Pică bucăți din ea. Este un real pericol prin ce trec colegii mei zi de zi, noapte de noapte, pentru că se lucrează la foc continuu. Și e un pericol permanent aici”,spunea acesta într-un articol apărut în mass-media centrală.

Deranjat de adevăr, conducerea împreună cu alți membrii din sindicat a trecut la înlăturarea acestuia, spun surse din cadrul SE Craiova.

“În urma interviului dat în presă, domnul Mihai Cătălin secretar al SLI CET Craiova II a fost revocat din functie de doamna Lorena Voican cu ajutorul prim-vicepreședintelui de sindicat Busu Marian. Este un abuz incredibil”, spune Ion Vâlceanu, fost lider sindical la SE Craiova.

Într-adevăr în sedința extraordinară a Sindicatului Liber Independent CET Craiova II, din data de 13,02,2026, Cătălin Mihai a fost revocat din fucnția de secretar-trezorier al Sindicatului. Mai mult asupra acestuia planează pericolul pierderii locului de muncă.

Sindicatul de la CET Craiova, arătat cu degetul până și de BNS

Mai mult, chiar Blocul Național Sindical ia atitudine și spune că ceea ce se întâmplă la SE Craiova este „un abuz fără precedent, care echivalează cu un adevărat „pumn în gură” aplicat transparenței și libertății de exprimare în cadrul instituțiilor publice!”.

„Angajat de la Termocentrale_Craiova, revocat din funcție după ce a dezvăluit condițiile în care lucrează colegii săi într-un interviu pentru presă.Blocul Național Sindical (BNS) condamnă ferm intenția de revocare a secretarului-trezorier al Sindicatului Liber Independent (SLI) CET Craiova 2, Mihai Cătălin, în urma unei posibile decizii luate de conducerea sindicatului la solicitarea administratorului special al Termocentralei Craiova 2, Lorena Voican, cu sprijinul prim-vicepreședintelui SLI CET Craiova 2, Marian Busu!BNS consideră o astfel de măsură drept un abuz fără precedent, care echivalează cu un adevărat „pumn în gură” aplicat transparenței și libertății de exprimare în cadrul instituțiilor publice!O posibilă revocare din funcție vine imediat după ce Mihai Cătălin a acordat un interviu, în care a prezentat condițiile de muncă ale angajaților Electrocentrale Craiova și situația economică a termocentralei. Această acțiune ridică serioase semne de întrebare privind respectarea drepturilor angajaților din România!BNS atrage atenția că SLI CET Craiova 2 s-ar confrunta cu o ingerință în autonomia organizației sindicale, contrară principiului independenței sindicatelor față de autoritățile publice și angajatori.Astfel de acțiuni pot afecta grav climatul de muncă, punând în pericol nu doar independența profesională a salariaților, ci și încrederea publicului în instituțiile care trebuie să funcționeze corect și transparent.Libertatea sindicală presupune obligația angajatorului de a se abține de la orice formă de represalii generate de exercitarea mandatului sindical ori de exprimarea unor opinii critice formulate în apărarea intereselor membrilor de sindicat.Atragem atenția că orice formă de discriminare pentru apartenență sau activitate sindicală poate atrage răspundere juridică, inclusiv în baza legislației privind egalitatea de tratament și combaterea discriminării.Facem apel la autorități să garanteze protecția angajaților care își exercită dreptul la exprimare, fără a fi sancționați.De asemenea, BNS face apel la delegații sindicali convocați astăzi, 13 februarie 2026, în Conferința Extraordinară a Delegaților, să nu voteze revocarea din funcție a colegului lor!Subliniem încă o dată faptul că ne aflăm într-o situație gravă de ingerință în libertatea sindicală și în libertatea de exprimare. Constituția României garantează, prin art. 40, libertatea de asociere, iar prin art. 30, libertatea de exprimare. Aceste drepturi fundamentale nu pot fi restrânse decât în condiții strict prevăzute de lege!Mai mult, art. 9 din Constituție consacră rolul sindicatelor în apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților. Exercitarea acestui rol presupune posibilitatea liderilor sindicali de a formula public critici privind gestionarea unei unități sau lipsa investițiilor, fără teama unor represalii.Blocul Național Sindical rămâne ferm alături de membrii săi și de toți angajații care se confruntă cu astfel de abuzuri!”, se arată în punctul de vedere al BNS.

„Nu a fost nimeni executat”

Am încercat să aflăm și punctul de vedere al prim-vicepreședintelui Sindicatului, Marian Busu, acuzat că a bătut palma cu conducerea în detrimentul angajaților :

Societatea Electrocentrale Craiova