Caz șocant la Târgu Jiu: fetiță de 4 ani din Teleorman, în comă. Anchetă pentru tentativă de omor

Un caz de o gravitate extremă a ajuns, începând de sâmbătă noaptea, în atenția medicilor, polițiștilor și procurorilor din județul Gorj. Este vorba despre o fetiță în vârstă de doar 4 ani, din județul Teleorman, adusă în comă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, prezentând traumatism cranian grav, multiple vânătăi pe corp și leziuni incompatibile cu explicațiile oferite de aparținător.

Starea copilului a impus efectuarea unor investigații medicale de urgență și, ulterior, transferul la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, unde se află internată în prezent, cu șanse infime de supraviețuire.

Explicațiile mamei ridică suspiciuni majore

Mama fetiței, o tânără de 20 de ani, le-a declarat autorităților că se afla în municipiul Târgu Jiu în calitate de turist, alături de copil, motivând că venise „să vadă operele lui Constantin Brâncuși”. Aceasta a mai precizat că a închiriat un apartament în oraș și urma să plece duminică.

În ceea ce privește starea copilului, femeia a susținut că fetița ar fi căzut din pat, însă leziunile constatate de medici și polițiști – inclusiv fractura craniană și vânătăile vechi de pe corp – nu susțin această versiune, potrivit primelor concluzii ale anchetatorilor.

Intervenția medicilor și sesizarea Poliției

Biroul de presă al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a confirmat oficial cazul:

„Un copil în vârstă de 4 ani a fost adus la UPU în data de 8 februarie 2026, de către mama sa. Copilul se afla într-o stare foarte gravă, cu traumatism cranian sever. A fost stabilizat, investigat imagistic și transferat de urgență la Spitalul Marie Curie din București. Asistentul social a anunțat Poliția imediat după sosirea pacientei.”

În urma sesizării, polițiștii IPJ Gorj s-au deplasat atât la UPU, cât și la locuința închiriată, unde au efectuat verificări. Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale

Inițial, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, însă, având în vedere gravitatea faptelor, procurorii au decis declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu, a confirmat că, începând de ieri după-amiază, dosarul penal pentru tentativă de omor se află în instrumentarea acestei unități de parchet.

Cazul a atras atenția și autorităților din Capitală, reprezentanții Spitalului „Marie Curie” făcând demersuri către DGASPC Teleorman pentru verificarea situației familiale a copilului și a eventualelor antecedente.

Citește și: Noi reguli pentru indemnizația de hrană în educație: plafonul scade la 6.000 de lei net