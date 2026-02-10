Noi reguli pentru indemnizația de hrană în educație: plafonul scade la 6.000 de lei net

Au fost stabilite noi reguli privind acordarea indemnizației de hrană în domeniul educației. Potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, începând din această lună vor beneficia de indemnizația de hrană doar profesorii și angajații din învățământ care au salarii de până la 6.000 de lei net, inclusiv.

Valoarea indemnizației rămâne neschimbată

Indemnizația de hrană are o valoare de 347 de lei lunar și se acordă personalului din învățământ care se încadrează în noul plafon de venit. Aceasta se calculează:

raportat la salariul net aferent funcției de bază,

proporțional cu zilele lucrate,

fără a se cumula cu alte drepturi similare prevăzute de lege.

Măsura se aplică din februarie

Noua regulă se aplică începând cu luna februarie, pentru salariile aferente lunii anterioare. Până acum, plafonul maxim pentru acordarea indemnizației de hrană era de 8.000 de lei net, limită stabilită în anul 2023.

Se modifică și condițiile pentru tichetele de vacanță

Reducerile de plafon vizează și tichetele de vacanță acordate bugetarilor. Astfel:

vor mai beneficia de vouchere doar angajații din sectorul public cu salarii nete de până la 6.000 de lei lunar,

pragul anterior era de 8.000 de lei net.

Voucherele rămân la 800 de lei, fără contribuție proprie

Valoarea tichetelor de vacanță rămâne de 800 de lei, însă se elimină obligația contribuției proprii. Beneficiarii nu mai sunt nevoiți să achite încă 800 de lei pentru a putea utiliza voucherele la achiziționarea pachetelor turistice.

