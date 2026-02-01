Polițiștii și jandarmii vâlceni au acționat pentru siguranța comunității la un club din Cernișoara

Polițiștii din Lăpușata, sprijiniți de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, au desfășurat o acțiune cu efective mărite în zona unui club din localitatea Cernișoara.

Scopul intervenției a fost intensificarea măsurilor pentru siguranța publică, prevenirea consumului de alcool la volan, depistarea traficului de substanțe interzise și identificarea persoanelor care dețin sau poartă arme albe ori obiecte periculoase, protejând astfel comunitatea și tinerii.

În cadrul acțiunii au fost verificate 83 de autovehicule și legitimate 102 persoane. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de circulație și 3 sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice, în valoare totală de aproximativ 2.000 de lei.

De asemenea, 48 de conducători auto au fost testați cu etilotestul, iar 7 persoane au fost testate pentru consum de substanțe psihoactive. În jurul orei 00:30, polițiștii au depistat un bărbat de 52 de ani, din localitatea Copăceni, conducând sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale.

Autoritățile locale au anunțat că astfel de acțiuni vor continua, pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor.

