-1 C
Craiova
duminică, 1 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljDoi șoferi prinși de polițiști în Dolj fără permis și sub influența alcoolului

Doi șoferi prinși de polițiști în Dolj fără permis și sub influența alcoolului

De Mariana BUTNARIU
Conducere fără drept și refuz de testare: dosare penale întocmite
Conducere fără drept și refuz de testare: dosare penale întocmite

Polițiștii din Giubega au depistat, aseară, un bărbat de 36 de ani, din comuna Galiciuica, conducând un autoturism pe D.N. 56, în Giubega.

Testat cu etilotestul, aparatul a indicat o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea mostrelor biologice, care vor fi trimise la Institutul de Medicină Legală, iar polițiștii au întocmit dosar penal.

⚠️ Refuzul testării: un alt șofer cercetat

În noaptea de 29 spre 30 ianuarie, polițiștii din Poiana Mare au oprit un alt bărbat, din comuna Poiana Mare, care conducea pe D.N. 55 A.

Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și, ulterior, recoltarea mostrelor biologice. Pentru acest refuz, polițiștii au întocmit și pentru el dosar penal.

Citește și: Gorj: Tragedie în Fărcășești: o femeie de 76 de ani găsită decedată într-o zonă minieră dezafectată

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA