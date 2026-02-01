Doi șoferi prinși de polițiști în Dolj fără permis și sub influența alcoolului

Polițiștii din Giubega au depistat, aseară, un bărbat de 36 de ani, din comuna Galiciuica, conducând un autoturism pe D.N. 56, în Giubega.

Testat cu etilotestul, aparatul a indicat o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea mostrelor biologice, care vor fi trimise la Institutul de Medicină Legală, iar polițiștii au întocmit dosar penal.

⚠️ Refuzul testării: un alt șofer cercetat

În noaptea de 29 spre 30 ianuarie, polițiștii din Poiana Mare au oprit un alt bărbat, din comuna Poiana Mare, care conducea pe D.N. 55 A.

Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și, ulterior, recoltarea mostrelor biologice. Pentru acest refuz, polițiștii au întocmit și pentru el dosar penal.

