Gorj: Tragedie în Fărcășești: o femeie de 76 de ani găsită decedată într-o zonă minieră dezafectată

Catalina Elena, de 76 de ani, din comuna Fărcășești, a plecat voluntar, pe 26 ianuarie, de la domiciliu și nu s-a mai întors. Familia a sesizat dispariția acesteia pe 28 ianuarie, iar căutările au fost demarate imediat de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Rovinari.
🔎 Cum s-a desfășurat ancheta
Femeia locuia singură și, la momentul dispariției, purta:
- Geacă de fâș albastră,
- Vestă gri,
- Pantaloni de trening negri,
- Căciulă gri și basma albă,
- Ghete negre,
- Geantă neagră.
Căutările au implicat verificări în zona localității și a împrejurimilor. În 30 ianuarie 2026, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit într-o zonă minieră dezafectată, în localitatea Fărcășești.
Examinarea vizuală a cadavrului nu a relevat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului sau membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.
⚖️ Cercetări în curs
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
Citește și: Ger năprasnic în România: Atenționări meteorologice pentru 1–4 februarie 2026