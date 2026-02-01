Gorj: Tragedie în Fărcășești: o femeie de 76 de ani găsită decedată într-o zonă minieră dezafectată

Catalina Elena, de 76 de ani, din comuna Fărcășești, a plecat voluntar, pe 26 ianuarie, de la domiciliu și nu s-a mai întors. Familia a sesizat dispariția acesteia pe 28 ianuarie, iar căutările au fost demarate imediat de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Rovinari.

🔎 Cum s-a desfășurat ancheta

Femeia locuia singură și, la momentul dispariției, purta:

Geacă de fâș albastră,

Vestă gri,

Pantaloni de trening negri,

Căciulă gri și basma albă,

Ghete negre,

Geantă neagră.

Căutările au implicat verificări în zona localității și a împrejurimilor. În 30 ianuarie 2026, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit într-o zonă minieră dezafectată, în localitatea Fărcășești.

Examinarea vizuală a cadavrului nu a relevat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului sau membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

⚖️ Cercetări în curs

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

