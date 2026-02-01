Ger năprasnic în România: Atenționări meteorologice pentru 1–4 februarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de atenționări cod galben privind vremea deosebit de rece și fenomene precum ger, ninsori viscolite, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, valabile în perioada 1–4 februarie 2026.

🌡️ Ce temperaturi ne așteaptă

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei: minime între -20 și -8 °C, maxime între -15 și -2 °C.

În nordul Moldovei, gerul persistă și pe parcursul zilei, cu valori minime ce pot ajunge până la -20 °C.

În Oltenia și sudul Munteniei, se estimează depuneri de zăpadă local de 2–10 cm, iar vântul va avea rafale de 50–55 km/h, viscolind ninsoarea.

Noaptea și dimineața, gerul va fi intens, iar pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș, ceea ce poate conduce la condiții dificile în trafic.

🌬️ Intensificări ale vântului și precipitații

În sudul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, vântul va sufla cu viteze de 40–55 km/h, amplificând senzația de frig.

Ninsorile vor fi viscolite temporar în sud-estul Olteniei, Dobrogea și sudul Munteniei.

În centru și nord-est, în noaptea de marți spre miercuri, vor fi precipitații mixte, cu risc de polei.

⚠️ Recomandări pentru populație

Evitați deplasările neesențiale pe drumurile afectate de ninsoare și polei. Verificați starea autovehiculelor și echipamentul pentru condiții de iarnă. Păstrați distanțe mai mari între vehicule pe drumuri alunecoase. Protejați-vă de temperaturile extreme prin îmbrăcăminte adecvată și limitarea expunerii prelungite la frig.

