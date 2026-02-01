Ger năprasnic în România: Atenționări meteorologice pentru 1–4 februarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de atenționări cod galben privind vremea deosebit de rece și fenomene precum ger, ninsori viscolite, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, valabile în perioada 1–4 februarie 2026.
🌡️ Ce temperaturi ne așteaptă
- În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei: minime între -20 și -8 °C, maxime între -15 și -2 °C.
- În nordul Moldovei, gerul persistă și pe parcursul zilei, cu valori minime ce pot ajunge până la -20 °C.
- În Oltenia și sudul Munteniei, se estimează depuneri de zăpadă local de 2–10 cm, iar vântul va avea rafale de 50–55 km/h, viscolind ninsoarea.
Noaptea și dimineața, gerul va fi intens, iar pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș, ceea ce poate conduce la condiții dificile în trafic.
🌬️ Intensificări ale vântului și precipitații
- În sudul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, vântul va sufla cu viteze de 40–55 km/h, amplificând senzația de frig.
- Ninsorile vor fi viscolite temporar în sud-estul Olteniei, Dobrogea și sudul Munteniei.
- În centru și nord-est, în noaptea de marți spre miercuri, vor fi precipitații mixte, cu risc de polei.
⚠️ Recomandări pentru populație
- Evitați deplasările neesențiale pe drumurile afectate de ninsoare și polei.
- Verificați starea autovehiculelor și echipamentul pentru condiții de iarnă.
- Păstrați distanțe mai mari între vehicule pe drumuri alunecoase.
- Protejați-vă de temperaturile extreme prin îmbrăcăminte adecvată și limitarea expunerii prelungite la frig.
