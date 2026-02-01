-1 C
Craiova
duminică, 1 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljAcțiune rutieră în Dolj: 34 de șoferi periculoși scoși din trafic

Acțiune rutieră în Dolj: 34 de șoferi periculoși scoși din trafic

De Mariana BUTNARIU
Poliția Rutieră aplică sancțiuni și retrage certificatele vehiculelor nesigure
Poliția Rutieră aplică sancțiuni și retrage certificatele vehiculelor nesigure

În ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri doljeni au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului și prevenirea accidentelor.

În cadrul operațiunilor, oamenii legii au urmărit depistarea conducătorilor care depășesc limita legală de viteză sau care circulă sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Pentru aceasta, au fost folosite aparate radar, alcooltest și drugtest.

📊 Rezultatele acțiunii

  • Aproximativ 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de circa 70.000 de lei.
  • 34 de șoferi au fost scoși din trafic și au primit suspendarea permisului pentru perioade legale de 90 de zile.
  • 10 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic au avut certificatele de înmatriculare retrase, până la remedierea problemelor.
  • 6 infracțiuni la regimul rutier au fost constatate în acest interval.

⚡ Exemple de sancțiuni aplicate

  • Un bărbat de 50 de ani, din Corabia, Olt, a fost prins cu 115 km/h pe DN 56, într-o zonă cu limită de 50 km/h.
  • Un bărbat de 51 de ani, din Craiova, a condus tot cu 115 km/h pe Calea Severinului, unde limita era de 50 km/h.

Ambele cazuri s-au soldat cu sancțiuni contravenționale și suspendarea permisului pentru 90 de zile, conform OUG 195/2002 Rep.

Citește și: (VIDEO) Migranți opriți de polițiștii din Calafat înainte de a ajunge ilegal în Europa

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA