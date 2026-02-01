Acțiune rutieră în Dolj: 34 de șoferi periculoși scoși din trafic

În ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri doljeni au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului și prevenirea accidentelor.

În cadrul operațiunilor, oamenii legii au urmărit depistarea conducătorilor care depășesc limita legală de viteză sau care circulă sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Pentru aceasta, au fost folosite aparate radar, alcooltest și drugtest.

📊 Rezultatele acțiunii

Aproximativ 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de circa 70.000 de lei.

34 de șoferi au fost scoși din trafic și au primit suspendarea permisului pentru perioade legale de 90 de zile.

10 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic au avut certificatele de înmatriculare retrase, până la remedierea problemelor.

6 infracțiuni la regimul rutier au fost constatate în acest interval.

⚡ Exemple de sancțiuni aplicate

Un bărbat de 50 de ani, din Corabia, Olt, a fost prins cu 115 km/h pe DN 56, într-o zonă cu limită de 50 km/h.

Un bărbat de 51 de ani, din Craiova, a condus tot cu 115 km/h pe Calea Severinului, unde limita era de 50 km/h.

Ambele cazuri s-au soldat cu sancțiuni contravenționale și suspendarea permisului pentru 90 de zile, conform OUG 195/2002 Rep.

