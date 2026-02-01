(VIDEO) Migranți opriți de polițiștii din Calafat înainte de a ajunge ilegal în Europa

Polițiștii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autoritățile bulgare, au depistat mai mulți cetățeni străini implicați în migrație ilegală.

Pe DN 56, în apropierea stației de taxare a Podului Calafat-Vidin, o echipă comună româno-bulgară a oprit pentru verificări un autovehicul care se deplasa din direcția Bulgaria către România.

👤 Persoane implicate și descoperiri

Autovehiculul era condus de un cetățean român, iar în interior se aflau alte patru persoane: un român și trei cetățeni străini din Iran, Turcia și Maroc.

Verificările au arătat că străinii dețineau documente pentru solicitanți de azil emise de autoritățile bulgare. Totodată, s-a constatat că cetățeanul român ar fi fost implicat în transportarea acestora către state din vestul Europei, în schimbul unor sume de bani primite sau promise.

Conform Planului Comun de Acțiune România-Bulgaria, cetățenii străini au fost preluați de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

🔒 Prevenirea și combaterea migrației ilegale

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă să desfășoare acțiuni pentru:

prevenirea și combaterea migrației ilegale,

reducerea infracționalității transfrontaliere,

asigurarea securității granițelor României,

gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii.

Acțiunile comune cu autoritățile bulgare demonstrează cooperarea transfrontalieră eficientă și angajamentul ferm pentru menținerea ordinii la graniță.

