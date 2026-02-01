-1 C
Craiova
Tragedie la Ostrovu Mare: o persoană și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de jarul din sobă

Tragedie la Ostrovu Mare: o persoană și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de jarul din sobă

De Mariana BUTNARIU
Pompierii mehedințeni intervin și transmit sfaturi de siguranță pentru sezonul rece
Pompierii mehedințeni intervin și transmit sfaturi de siguranță pentru sezonul rece

În această dimineață, pompierii din Mehedinți au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Ostrovu Mare, comuna Gogoșu.

La sosirea echipajelor, incendiul fusese deja lichidat, însă, pe timpul misiunii de recunoaștere, a fost descoperit trupul unei persoane decedate, care nu a mai putut fi salvată.

Potrivit primelor verificări, jarul căzut din sobă este considerat cauza probabilă a incendiului.

🔧 Sfaturi esențiale pentru prevenirea incendiilor casnice

Pompierii transmit câteva recomandări esențiale pentru sezonul rece, atunci când sobele și centralele termice sunt intens utilizate:

  • ❗ Curățați periodic coșurile de fum.
  • ❗ Verificați sobele, centralele și instalațiile de încălzire înainte de folosire.
  • ❗ Amplasați sobele la distanțe sigure de materiale combustibile și evitați așezarea lor direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale inflamabile.
  • ❗ Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă metalică.
  • ❗ Nu utilizați mijloace de încălzire improvizate sau defecte.

Respectarea acestor reguli simple poate salva vieți și reduce semnificativ riscul de incendiu în locuințe.

