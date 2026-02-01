Tragedie la Ostrovu Mare: o persoană și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de jarul din sobă

În această dimineață, pompierii din Mehedinți au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Ostrovu Mare, comuna Gogoșu.

La sosirea echipajelor, incendiul fusese deja lichidat, însă, pe timpul misiunii de recunoaștere, a fost descoperit trupul unei persoane decedate, care nu a mai putut fi salvată.

Potrivit primelor verificări, jarul căzut din sobă este considerat cauza probabilă a incendiului.

🔧 Sfaturi esențiale pentru prevenirea incendiilor casnice

Pompierii transmit câteva recomandări esențiale pentru sezonul rece, atunci când sobele și centralele termice sunt intens utilizate:

❗ Curățați periodic coșurile de fum.

❗ Verificați sobele, centralele și instalațiile de încălzire înainte de folosire.

❗ Amplasați sobele la distanțe sigure de materiale combustibile și evitați așezarea lor direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale inflamabile.

❗ Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă metalică.

❗ Nu utilizați mijloace de încălzire improvizate sau defecte.

Respectarea acestor reguli simple poate salva vieți și reduce semnificativ riscul de incendiu în locuințe.

Citește și: Premiile Grammy 2026: Tot ce trebuie să știi despre cine câștigă și cum să urmărești ceremonia