Premiile Grammy 2026: Tot ce trebuie să știi despre cine câștigă și cum să urmărești ceremonia

La vârsta de 67 de ani, Premiile Grammy rămân „cea mai mare noapte a muzicii”. Ceremonia din acest an va avea loc duminică la Los Angeles, fiind așteptați artiști precum Harry Styles, Chaka Khan, Lady Gaga și Bad Bunny.

Kendrick Lamar conduce nominalizările cu nouă trofee, majoritatea pentru al șaselea album al său, GNX, potrivit BBC. El a fost și principalul câștigător la ediția precedentă, câștigând albumul și melodia anului pentru piesa sa diss, Not Like Us.

Bad Bunny ar putea fi prima persoană care câștigă premiul principal al serii cu un album cântat în întregime în spaniolă

Alți artiști cu multiple nominalizări includ Lady Gaga (7), Bad Bunny, Sabrina Carpenter și Leon Thomas (câte 6 fiecare). În total, sunt puse în joc 95 de premii, pe parcursul a opt ore spectaculoase, acoperind atât categoriile principale, cât și cele mai specializate, precum cel mai bun album ambient, new age sau chant.

🏆 Cine va câștiga albumul anului?

Cursa pentru cel mai râvnit premiu al serii se dă între Bad Bunny, Kendrick Lamar și Lady Gaga.

Bad Bunny ar putea fi primul artist care câștigă albumul anului cu un album complet în spaniolă (Debí Tirar Más Fotos).

Lady Gaga revine triumfătoare cu Mayhem, un album pop maximalist ce o reconfirmă pe scena internațională.

Kendrick Lamar rămâne favorit al fanilor și al criticilor, fiind singurul artist nominalizat consecutiv pentru cinci albume la categoria principală.

Rob Pilatus (stânga) și Fab Morvan au câștigat premiul pentru cel mai bun artist nou în 1990 – dar nu au reușit să păstreze trofeele mult timp

Premiile Grammy au adesea rezultate surprinzătoare, astfel că nu trebuie subestimate șansele lui Justin Bieber sau Sabrina Carpenter. Indiferent cine câștigă, va fi pentru prima dată în această categorie.

🎤 Alte nominalizări și momente notabile

Olivia Dean este favorită la categoria cel mai bun artist nou , concurând cu Lola Young, Leon Thomas, Addison Rae, Alex Warren și trupe precum Katseye sau The Marías.

, concurând cu Lola Young, Leon Thomas, Addison Rae, Alex Warren și trupe precum Katseye sau The Marías. Rosé, din grupul K-pop Blackpink, ar putea deveni primul artist K-pop care câștigă un Grammy.

Milli Vanilli, retrasați de la un premiu în 1990, au o posibilă revanșă prin Brad Edwards, avocatul victimelor Epstein.

Barbra Streisand, Haim și Dalai Lama se numără printre nominalizații surpriză, pentru albume și audiobook-uri.

📺 Cum poți urmări ceremonia