Gorj: Femeie de 76 de ani din Fărcășești, dispărută de la domiciliu. Poliția cere ajutorul cetățenilor

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliţie Rurală Rovinari au fost sesizați, ieri, de o femeie de 83 de ani, din comuna Fărcășești, cu privire la dispariția surorii sale, Catalina Elena, de 76 de ani. Aceasta ar fi plecat voluntar de la domiciliu în data de 26 ianuarie, în jurul orei 12:00, și până în prezent nu s-a mai întors.

Semnalmente

Femeia locuiește singură și este cunoscută cu plecări repetate de la domiciliu. La momentul dispariției, aceasta purta:

geacă de fâș albastră

vestă gri

pantaloni de trening negri

căciulă gri

basma albă

ghete negre

geantă neagră

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,60–1,65 m, greutate 55–60 kg, păr lung blond, ochi căprui, fără semne particulare. Aspectul părului era neîngrijit.

Poliția solicită sprijinul cetățenilor

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la identificarea femeii sunt rugate să contacteze imediat numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

