(VIDEO) Bărbat reținut la Craiova pentru încălcarea ordinului de protecție

Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au reținut, ieri, un bărbat de 52 de ani, din municipiu, pentru 24 de ore. Este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Incidentul a avut loc după ce o tânără, de 22 de ani, și-a sesizat tatăl că ar fi încercat să intre în locuința sa, încălcând astfel măsurile legale.

Ordin de protecție emis de instanță

La data de 22 ianuarieî, instanța de judecată a emis un ordin de protecție valabil 10 luni. Prin acest ordin, bărbatul a fost obligat să evacueze locuința. El trebuia să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de fiică, soție și locuința acestora. Totodată, i-a fost interzis orice contact cu membrii familiei, inclusiv telefonic, prin corespondență sau orice alt mijloc de comunicare.

Reținere și arest preventiv

Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

