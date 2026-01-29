Olt: Accident pe DJ 653, în afara localității Recea. Pieton rănit, transportat la spital

Un accident rutier a avut loc azi, în jurul orei 06:20, pe Drumul Județean 653, în afara localității Recea, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina pentru efectuarea cercetărilor.

Impact între un autoturism și un pieton

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Bălteni, a acroșat un pieton – un bărbat de 36 de ani din municipiul Slatina. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Pietonul rănit a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru tratament de specialitate. Autoritățile nu au raportat, deocamdată, starea sa de sănătate.

Șoferul testat negativ pentru alcool

Conducătorul auto implicat a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Astfel, alcoolul nu a fost un factor implicat în producerea accidentului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele evenimentului. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

