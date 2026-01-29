Gorj: Accident grav pe DN 66, la Bălănești. O tânără rănită după o coliziune frontală

Un accident rutier grav s-a produs, aseară, pe DN 66, în localitatea Bălănești. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, fiind semnalată o coliziune între două autovehicule.

Polițiștii au stabilit că un bărbat de 22 de ani, din localitatea Crețești, conducea un autoturism din direcția Târgu Jiu către Scoarța. El ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă regulamentar de un bărbat de 56 de ani, din Târgu Jiu.

Impactul a fost unul puternic, iar traficul în zonă a fost îngreunat temporar.

O pasageră, transportată de urgență la spital

În urma accidentului, o pasageră aflată în autoutilitară a fost rănită. Femeia a fost preluată de un echipaj medical. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Starea acesteia nu a fost comunicată oficial până la acest moment.

Teste alcool negative pentru ambii șoferi

Ambii conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, potrivit informațiilor transmise de polițiști.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Citește și: (VIDEO) Bărbat reținut după un scandal violent pe bulevardul Carol I din Craiova



