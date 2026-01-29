(VIDEO) Bărbat reținut după un scandal violent pe bulevardul Carol I din Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 4 Craiova au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 36 de ani, din municipiu, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, printre care amenințare, lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Măsura a fost dispusă în urma unui incident violent petrecut în seara zilei de 27 ianuarie, pe bulevardul Carol I, una dintre zonele intens circulate ale orașului.

Amenințări pe stradă, în plină noapte

Potrivit polițiștilor, la data de 28 ianuarie, un bărbat de 41 de ani a depus plângere, reclamând faptul că, în seara precedentă, în jurul orei 22:57, ar fi fost amenințat cu acte de violență de către o persoană necunoscută, în timp ce se afla pe bulevardul Carol I.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit identitatea presupusului agresor, fiind vorba despre un bărbat de 36 de ani, din Craiova.

O a doua victimă, agresată fizic

Ancheta a mai scos la iveală faptul că același bărbat nu s-ar fi limitat doar la amenințări. În aceeași seară, acesta ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 50 de ani, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale.

Incidentul a creat panică în zonă și a dus la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Reținut și dus în arestul IPJ Dolj

În baza probatoriului administrat și sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, bărbatul reținut urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Procurorii vor decide dacă se impune luarea unei măsuri preventive, precum controlul judiciar sau arestarea preventivă.

