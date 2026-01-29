Craiova: Vânzare pe rețelele sociale, transformată în dosar penal

O femeie de 31 de ani, din municipiul Craiova, a sesizat Poliția după ce a fost victima unei înșelăciuni în urma unei tranzacții desfășurate pe o rețea de socializare. Incidentul a avut loc în data de 22 ianuarie, însă plângerea a fost depusă pe 26 ianuarie, la Secția 3 Poliție Craiova.

Potrivit declarațiilor, tânăra a scos la vânzare un telefon mobil, iar la scurt timp a fost contactată de un bărbat necunoscut, interesat de achiziție.

Promisiunea plății, cheia înșelăciunii

Cei doi s-au întâlnit, iar bărbatul a preluat telefonul, promițând că va efectua plata prin transfer bancar. Deși suma fusese stabilită de comun acord, banii nu au fost virați niciodată în contul femeii.

Ulterior, vânzătoarea și-a dat seama că a fost indusă în eroare și a apelat la Poliție, sesizând faptul că a rămas fără telefon și fără contravaloarea acestuia.

Poliția a deschis dosar penal pentru înșelăciune

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt în desfășurare și vizează:

identificarea persoanei care a comis fapta,

tragerea acesteia la răspundere penală,

recuperarea prejudiciului.

La finalizarea anchetei, cazul va fi înaintat unității de parchet competente, care va propune soluția legală.

Atenționare pentru cei care vând sau cumpără online

Polițiștii atrag atenția asupra riscurilor asociate tranzacțiilor cu persoane necunoscute, mai ales în mediul online. Promisiunile de plată, capturile de ecran false sau presupusele transferuri bancare sunt metode frecvent folosite de escroci pentru a induce victimele în eroare.

Autoritățile recomandă prudență maximă și verificarea atentă a oricărei tranzacții înainte de predarea bunurilor.

Citește și: O descoperire care reaprinde speranța vieții dincolo de Pământ