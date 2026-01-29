O descoperire care reaprinde speranța vieții dincolo de Pământ

Astronomii au identificat o nouă planetă aflată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță de Pământ, care ar putea îndeplini unele dintre condițiile necesare pentru a susține viața. Descoperirea a fost catalogată drept una dintre cele mai promițătoare din ultimii ani, alimentând din nou întrebarea fundamentală: suntem sau nu singuri în Univers?

Planeta se află în așa-numita „zonă locuibilă” a stelei sale, regiunea în care apa ar putea exista în stare lichidă – un ingredient esențial pentru viață, așa cum o cunoaștem.

Ce înseamnă, de fapt, „potențial locuibil”

Conceptul de planetă locuibilă nu implică automat existența vieții. În acest caz, termenul se referă la faptul că planeta are o dimensiune comparabilă cu a Pământului și orbitează la o distanță care permite temperaturi teoretic compatibile cu apa lichidă.

Totuși, cercetătorii avertizează că realitatea este mai complicată. Primele estimări indică temperaturi medii extrem de scăzute, care ar putea ajunge până la –70 de grade Celsius, făcând mediul ostil pentru majoritatea formelor de viață cunoscute.

O lume înghețată, dar nu imposibilă

Chiar și așa, oamenii de știință nu exclud complet posibilitatea existenței vieții. Pe Pământ, organismele extremofile supraviețuiesc în condiții dure – de la regiunile polare până la adâncurile oceanelor. Dacă planeta descoperită are o atmosferă densă sau activitate geotermală, aceasta ar putea menține zone mai calde la suprafață sau sub scoarță.

Mai mult, gheața nu este neapărat un obstacol: sub straturi groase de gheață, ar putea exista oceane subterane, similare celor suspectate pe unele luni din sistemul nostru solar.

Tehnologia care ne aduce mai aproape de alte lumi

Planeta a fost detectată cu ajutorul metodelor moderne de observație, care măsoară variațiile minuscule ale luminii unei stele atunci când o planetă trece prin fața ei. Deși distanța este uriașă, instrumentele actuale permit astronomilor să estimeze dimensiunea, masa și chiar compoziția atmosferei unor exoplanete.

Următorul pas va fi analizarea detaliată a atmosferei planetei, pentru a căuta semne chimice asociate cu viața, precum oxigenul sau metanul.

De ce contează această descoperire

Chiar dacă planeta este prea rece pentru a fi colonizată sau pentru a susține viață complexă, descoperirea ei reprezintă un pas important în cartografierea Universului apropiat. Fiecare astfel de lume identificată îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine cât de comună este viața în cosmos, potrivit The Guardian.

Într-un Univers cu miliarde de galaxii și trilioane de planete, chiar și o lume înghețată la –70°C poate deveni cheia unui răspuns care ne preocupă de secole.

