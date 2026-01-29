Agenții de frontieră implicați în uciderea lui Alex Pretti, plasați în concediu. Proteste masive și presiuni politice în SUA

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) a confirmat că doi agenți implicați în uciderea lui Alex Pretti, un cetățean american din Minneapolis, au fost plasați în concediu administrativ. Măsura vine pe fondul unei anchete în curs și respectă procedurile standard aplicate în cazurile de folosire letală a forței.

Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă de 37 de ani, a fost ucis în timpul unei confruntări cu agenți federali, incident care a declanșat proteste ample în Minnesota și în alte state americane.

Relatări contradictorii și dovezi video

Potrivit unui raport preliminar al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), doi ofițeri au tras asupra lui Pretti în timpul unei altercații, după ce unul dintre agenți ar fi strigat că acesta are o armă. Versiunile inițiale ale autorităților susțineau că Pretti „manipula” o armă.

Totuși, o analiză BBC Verify a imaginilor video disponibile arată că nu există dovezi clare că victima ar fi avut o armă în mână, fapt care a alimentat furia publică și suspiciunile privind folosirea excesivă a forței.

Minneapolis, epicentrul tensiunilor

Uciderea lui Pretti survine într-un context extrem de tensionat, în care administrația Trump desfășoară Operațiunea „Metro Surge” în Minneapolis, o amplă acțiune federală de combatere a imigrației ilegale. Autoritățile afirmă că peste 3.000 de imigranți fără acte au fost reținuți în Minnesota, inclusiv infractori violenți.

Primarul orașului, Jacob Frey, a refuzat să renunțe la politicile de „oraș sanctuar”, provocând reacții dure din partea președintelui Trump, care a acuzat administrația locală că „se joacă cu focul”.

Criză politică la Washington

Cazul a declanșat o criză politică majoră. Parlamentari republicani și democrați cer demiterea secretarului DHS, Kristi Noem, și a consilierului prezidențial Stephen Miller. Lideri democrați din Congres au amenințat chiar cu inițierea procedurilor de impeachment.

În paralel, se discută deschis despre eliminarea finanțării DHS din bugetul federal, într-un moment critic, cu riscul unei închideri a guvernului la 1 februarie.

