Trump avertizează Iranul: „Timpul se scurge” pentru un acord nuclear, în timp ce SUA își consolidează forțele militare în Golf

Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment dur Iranului, afirmând că „timpul se scurge” pentru negocierea unui nou acord privind programul nuclear al Teheranului. Declarațiile vin în contextul unei consolidări accelerate a forțelor militare americane în Golful Persic, inclusiv a unei flote navale conduse de portavionul USS Abraham Lincoln.

Trump a susținut că forțele SUA sunt „pregătite, dispuse și capabile” să acționeze „cu viteză și violență” dacă negocierile eșuează, amintind de atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie anul trecut.

Răspunsul Iranului: „Degetele pe trăgaci”

Teheranul a reacționat rapid prin ministrul de externe Abbas Araghchi, care a declarat că forțele armate iraniene sunt pregătite să răspundă „imediat și puternic” oricărei agresiuni. Oficialii iranieni susțin că programul nuclear al țării este strict pașnic și resping acuzațiile privind dezvoltarea armelor nucleare.

În același timp, autoritățile iraniene au transmis că sunt dispuse să negocieze cu SUA, dar doar în condiții „autentice”, fără amenințări sau constrângeri.

Tensiuni externe și criză internă

Escaladarea are loc pe fondul unei crize interne majore în Iran, unde protestele declanșate de prăbușirea monedei naționale s-au transformat într-o contestare deschisă a regimului. Organizațiile pentru drepturile omului vorbesc despre mii de morți, în timp ce Washingtonul afirmă că regimul iranian este „mai slab ca niciodată”.

Acordul nuclear, din nou în impas

Acordul nuclear din 2015, abandonat de Trump în 2018, limita sever îmbogățirea uraniului de către Iran, potrivit BBC. După reintroducerea sancțiunilor americane, Teheranul a început să încalce tot mai multe prevederi, alimentând temerile Occidentului privind o posibilă armă nucleară.

