O nouă metodă de fraudă. Înșelătorie cu plata prin Revolut

Mai mulți craioveni au căzut victimele unei noi metode de înșelăciune.

Escrocii se arată interesați de achiziționarea unui telefon a cărui vânzare este anunțată de victimă pe diverse platforme de profil. Sună și spun că sunt gata să facă tranzacția cu condiția să vadă telefonul. Își dau întâlnire cu victima într-un loc stabilit sau vin chiar la ea acasă. De obicei, vine o persoană sau mai multe pentru a face târgul. Dornici să încheie cât mai repede schimbul, bat palma, dar când vine vorba să plătească spun că nu au cash, dar plătesc prin transfer bancar. Escrocii merg cu minciuna mai departe pentru a-și duce la îndeplinire planul. Spun că vor face plata prin transfer bancar dintr-un cont Revolut pentru Germania sau altă țară europeană. Cu telefonul în buzunar, aceștia îi flutură victimei pe sub nas inițierea unui transfer bancar, spunându-i că banii vor ajunge imediat în contul său, dar mai durează puțin. Profitând de credulitatea victimelor, aceștia pleacă în grabă după care în secunda următoarea anulează transferul bancar. Victima rămâne să aștepte un transfer care nu va mai avea loc niciodată și fără telefon.

“Am pus anunț că vreau să vând un telefon. M-a sunat cineva, un bărbat și am stabilit să ne întălnim. Au venit la mine acasă. Erau doi bărbați, unul era tânăr cu barbă , înalt cam 1,70 și celălalt era tuns scurt, mai gras, de vârstă medie. Le-am arătat telefonul, au spus că-l cumpără, dar nu au bani la ei și îmi fac transfer bancar. Au spus că au cont pe Revolut, pe Germania. După telefonul lor mi-au arătat că transferul este în curs de efectuare și probabil mai durează, Apoi s-au făcut nevăzuți. Transferul nu a mai avut loc și eu am rămas păgubit”, spune unul dintre craiovenii înșelați.

A plecat cu telefonul, dar banii nu i-a mai trimis în cont

Fapta nu este una singulară, iar escrocii par a nu fi unul și același. În luna octombrie 2025, un alt craiovean a fost înșelat prin aceeași metodă. Bărbatul a avut noroc fiindcă cea care l-a înșelat prin metoda plății prin Revolut a fost prinsă.

“În data de 23 octombrie, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, o tânără în vârstă de 24 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune. În fapt, în cursul zilei de 18 octombrie, polițiștii au fost sesizați de un bărbat, de 37 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că în cursul zilei de 9 octombrie a.c., ar fi fost indus în eroare de o tânără cu privire la plata unui telefon mobil oferit spre vânzare.

Din cercetări s-a stabilit că, în urma unui anunț postat pe o rețea de socializare în care oferea spre vânzare un telefon mobil, bărbatul de 37 de ani s-a întâlnit cu tânăra de 24 de ani, cea din urmă promițându-i efectuarea unui transfer bancar pentru contravaloarea telefonului mobil, însă suma convenită nefiind virată. Tânăra a fost condusă la audieri, iar în urma cercetărilor efectuate și a probatorului administrat, polițiștii au reținut-o, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, a declarat pentru GdS agent șef Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj





Două cazuri, aceeași metodă



Alte două cazuri s-au întâmplat recent, în această lună. Modul de operare este același. Păgubiți sunt doi craioveni, o femeie din cartierul Valea Roșie și un bărbat din cartierul Craiovița Nouă, a cărui pățanie am relatat-o mai sus.

În cazul femeii din Valea Roșie, faptele s-au întâmplat astfel:

“În cursul zilei de 22 ianuarie a.c., femeia ar fi fost indusă în eroare de un bărbat cu privire la plata unui telefon mobil pe care aceasta l-ar fi oferit spre vânzare.

Din cercetări s-a stabilit că, în urma unui anunț postat pe o rețea de socializare în care era oferit spre vânzare un telefon mobil, femeia s-ar fi întâlnit cu un bărbat pe care nu îl cunoaște, care ar fi achizitionat telefonul, promițându-i efectuarea plății prin transfer bancar, însă suma convenită nu a fost virată”, spun reprezentanții IPJ Dolj.

Păgubiții au depus plângeri la poliție în speranța că își vor recupera telefoanele sau vor apărea banii în cont

Sfaturi pentru prevenirea înșelăciunilor



Pentru a evita astfel de înșelăciuni, craiovenii sunt sfătuiți de poliție să-și ia unele măsuri de precauție și să fie atenți cu cine încheie tranzacții