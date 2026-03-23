USS Gerald R. Ford revine în Creta după misiunile din Orientul Mijlociu

Portavionul american USS Gerald R. Ford, considerat cea mai mare navă militară construită vreodată, a revenit la baza navală din Golful Souda, pe insula Creta, după participarea la operațiuni militare în Orientul Mijlociu.

Nava a fost implicată în campania militară lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, alături de portavionul USS Abraham Lincoln.

Grupul său de luptă, dotat cu zeci de aeronave, a avut un rol esențial în:

atacuri aeriene.

apărare și monitorizare regională.

susținerea operațiunilor strategice din zonă.

Retragerea temporară a navei poate reduce capacitatea operațională a SUA în regiune, chiar dacă unele nave de escortă rămân active.

Revenire după incidente la bord

Întoarcerea în Creta vine după un incident important:

un incendiu izbucnit pe 12 martie într-o zonă de spălătorie,

doi membri ai echipajului răniți,

aproximativ 100 de paturi afectate.

Nava se află de aproximativ 9 luni în misiune, una dintre cele mai lungi desfășurări recente ale Marinei SUA.

De asemenea, presa a semnalat și alte probleme tehnice, inclusiv dificultăți cu sistemele interne ale navei, potrivit France 24.

De ce Creta?

Baza navală din Souda Bay este una dintre puținele din regiune capabile să găzduiască un portavion de asemenea dimensiuni și este utilizată frecvent pentru:

reaprovizionare,

mentenanță,

rotația echipajelor.

Revenirea navei este legată atât de reparații, cât și de ancheta privind incendiul de la bord.

Context strategic

Desfășurarea portavionului face parte dintr-o mobilizare militară amplă a SUA în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai importante din ultimele decenii.

În același timp, retragerea temporară a navei ridică întrebări privind:

continuitatea operațiunilor.

presiunea asupra echipajului.

echilibrul militar din regiune.

