Conferință specială la Craiova: „Fenomenologia muzicală” și magia Simfoniei a IV-a de Ceaikovski

De Mariana BUTNARIU
Dirijorul Octav Calleya aduce publicului o analiză profundă și interactivă a unei capodopere muzicale
Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează joi, 26 martie, de la ora 18:30, în sala Multimedia, conferința „Fenomenologia muzicală aplicată la Simfonia a IV-a de Ceaikovski”, în cadrul proiectului Atelierele Exilului – Seria Academică.

Conferința va fi susținută de dirijorul Octav Calleya și va propune o analiză originală a celebrei lucrări semnate de Piotr Ilici Ceaikovski.

Publicul va avea parte de:

  • audiții muzicale atent selectate, integrate în prezentare,
  • o abordare fenomenologică a muzicii, dintr-o perspectivă personală,
  • dialog direct cu dirijorul, la finalul conferinței.

Invitat de marcă al scenei muzicale

Octav Calleya este:

  • dirijor, profesor și scriitor
  • format sub îndrumarea lui Sergiu Celibidache și Franco Ferrara
  • profesor la Conservatorul Superior de Muzică din Malaga
  • fondator al Asociației Conducting Act

Colecția sa, aflată în patrimoniul muzeului, include partituri, înregistrări și documente valoroase din cariera sa artistică.

Eveniment interactiv și deschis tuturor

Conferința se adresează:

  • specialiștilor din domeniul muzical
  • studenților și elevilor
  • publicului larg pasionat de muzică clasică

Evenimentul va fi moderat de Rodica Constanda, asistent de cercetare în cadrul muzeului.

