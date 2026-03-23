Conferință specială la Craiova: „Fenomenologia muzicală” și magia Simfoniei a IV-a de Ceaikovski

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează joi, 26 martie, de la ora 18:30, în sala Multimedia, conferința „Fenomenologia muzicală aplicată la Simfonia a IV-a de Ceaikovski”, în cadrul proiectului Atelierele Exilului – Seria Academică.

Conferința va fi susținută de dirijorul Octav Calleya și va propune o analiză originală a celebrei lucrări semnate de Piotr Ilici Ceaikovski.

Publicul va avea parte de:

audiții muzicale atent selectate, integrate în prezentare,

o abordare fenomenologică a muzicii, dintr-o perspectivă personală,

dialog direct cu dirijorul, la finalul conferinței.

Invitat de marcă al scenei muzicale

Octav Calleya este:

dirijor, profesor și scriitor

format sub îndrumarea lui Sergiu Celibidache și Franco Ferrara

profesor la Conservatorul Superior de Muzică din Malaga

fondator al Asociației Conducting Act

Colecția sa, aflată în patrimoniul muzeului, include partituri, înregistrări și documente valoroase din cariera sa artistică.

Eveniment interactiv și deschis tuturor

Conferința se adresează:

specialiștilor din domeniul muzical

studenților și elevilor

publicului larg pasionat de muzică clasică

Evenimentul va fi moderat de Rodica Constanda, asistent de cercetare în cadrul muzeului.

Citește și: Zilele „Elena Farago” la Craiova: ediția a 49-a, dedicată copiilor și literaturii