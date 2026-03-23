Conferință specială la Craiova: „Fenomenologia muzicală” și magia Simfoniei a IV-a de Ceaikovski

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează joi, 26 martie, de la ora 18:30, în sala Multimedia, conferința „Fenomenologia muzicală aplicată la Simfonia a IV-a de Ceaikovski”, în cadrul proiectului Atelierele Exilului – Seria Academică.
Conferința va fi susținută de dirijorul Octav Calleya și va propune o analiză originală a celebrei lucrări semnate de Piotr Ilici Ceaikovski.
Publicul va avea parte de:
- audiții muzicale atent selectate, integrate în prezentare,
- o abordare fenomenologică a muzicii, dintr-o perspectivă personală,
- dialog direct cu dirijorul, la finalul conferinței.
Invitat de marcă al scenei muzicale
Octav Calleya este:
- dirijor, profesor și scriitor
- format sub îndrumarea lui Sergiu Celibidache și Franco Ferrara
- profesor la Conservatorul Superior de Muzică din Malaga
- fondator al Asociației Conducting Act
Colecția sa, aflată în patrimoniul muzeului, include partituri, înregistrări și documente valoroase din cariera sa artistică.
Eveniment interactiv și deschis tuturor
Conferința se adresează:
- specialiștilor din domeniul muzical
- studenților și elevilor
- publicului larg pasionat de muzică clasică
Evenimentul va fi moderat de Rodica Constanda, asistent de cercetare în cadrul muzeului.
