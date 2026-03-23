Zilele „Elena Farago” la Craiova: ediția a 49-a, dedicată copiilor și literaturii

Biblioteca Județeană Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în perioada 23–27 martie, cea de-a 49-a ediție a Zilelor „Elena Farago”, un eveniment cultural dedicat memoriei scriitoarei Elena Farago.
Evenimentul aduce în atenția publicului opera Elenei Farago prin:
- recitări online realizate de elevi,
- concursul „Elena Farago – prietena copiilor” (ediția a XXII-a),
- difuzarea filmului documentar „Personalități craiovene: Elena Farago (1878–1954)”.
Concurs dedicat elevilor
Concursul literar și artistic va avea loc:
- 25 martie
- la sediul bibliotecii, în cadrul Secției Copii și Tineret – Ludotecă
- în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 22 „Mircea Eliade”
Elevii participanți vor fi coordonați de cadre didactice și de echipa bibliotecii, într-un demers educativ și creativ.
Omagiu unei personalități marcante
Elena Farago rămâne una dintre cele mai importante figuri culturale ale Craiovei, fiind:
- poetă și scriitoare apreciată
- traducătoare
- fost director al Fundației Aman
- cetățean de onoare al orașului
Evenimentul continuă tradiția de a aduce mai aproape de tineri valorile literaturii române.
