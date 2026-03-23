Zilele „Elena Farago” la Craiova: ediția a 49-a, dedicată copiilor și literaturii

De Mariana BUTNARIU
Recitaluri online, concursuri și un omagiu adus uneia dintre cele mai iubite scriitoare pentru copii
Biblioteca Județeană Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în perioada 23–27 martie, cea de-a 49-a ediție a Zilelor „Elena Farago”, un eveniment cultural dedicat memoriei scriitoarei Elena Farago.

Evenimentul aduce în atenția publicului opera Elenei Farago prin:

  • recitări online realizate de elevi,
  • concursul „Elena Farago – prietena copiilor” (ediția a XXII-a),
  • difuzarea filmului documentar „Personalități craiovene: Elena Farago (1878–1954)”.

Concurs dedicat elevilor

Concursul literar și artistic va avea loc:

  • 25 martie
  • la sediul bibliotecii, în cadrul Secției Copii și Tineret – Ludotecă
  • în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 22 „Mircea Eliade”

Elevii participanți vor fi coordonați de cadre didactice și de echipa bibliotecii, într-un demers educativ și creativ.

Omagiu unei personalități marcante

Elena Farago rămâne una dintre cele mai importante figuri culturale ale Craiovei, fiind:

  • poetă și scriitoare apreciată
  • traducătoare
  • fost director al Fundației Aman
  • cetățean de onoare al orașului

Evenimentul continuă tradiția de a aduce mai aproape de tineri valorile literaturii române.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

