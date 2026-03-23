Zilele „Elena Farago” la Craiova: ediția a 49-a, dedicată copiilor și literaturii

Biblioteca Județeană Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în perioada 23–27 martie, cea de-a 49-a ediție a Zilelor „Elena Farago”, un eveniment cultural dedicat memoriei scriitoarei Elena Farago.

Evenimentul aduce în atenția publicului opera Elenei Farago prin:

recitări online realizate de elevi,

concursul „Elena Farago – prietena copiilor” (ediția a XXII-a),

difuzarea filmului documentar „Personalități craiovene: Elena Farago (1878–1954)”.

Concurs dedicat elevilor

Concursul literar și artistic va avea loc:

25 martie

la sediul bibliotecii, în cadrul Secției Copii și Tineret – Ludotecă

în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 22 „Mircea Eliade”

Elevii participanți vor fi coordonați de cadre didactice și de echipa bibliotecii, într-un demers educativ și creativ.

Omagiu unei personalități marcante

Elena Farago rămâne una dintre cele mai importante figuri culturale ale Craiovei, fiind:

poetă și scriitoare apreciată

traducătoare

fost director al Fundației Aman

cetățean de onoare al orașului

Evenimentul continuă tradiția de a aduce mai aproape de tineri valorile literaturii române.

Citește și: