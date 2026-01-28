Polițiștii mehedințeni, prezenți în stradă: peste 40 de intervenții și sancțiuni aplicate

Polițiștii mehedințeni au desfășurat acțiuni pentru menținerea ordinii publice, respectarea legislației rutiere și prevenirea infracțiunilor, inclusiv consumul și traficul de substanțe interzise.

Astfel, polițiștii au intervenit operativ la 41 de evenimente sesizate, dintre care 26 prin apelurile la 112, pentru a proteja comunitatea și a asigura siguranța participanților la trafic.

În cadrul misiunilor, au fost testați cu aparatura din dotare 48 de conducători auto pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive. De asemenea, polițiștii au verificat 185 de autovehicule și 269 de persoane prin aplicația e-DAC, prevenind și combatând posibile fapte ilegale.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 138 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 33.000 de lei. Totodată, 2 conducători auto au fost scoși din trafic pentru că reprezentau un pericol. 11 vehicule au fost oprite pentru deficiențe tehnice, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea problemelor.

La volan cu permisul suspendat

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Baia de Aramă au depistat un bărbat de 63 de ani, din orașul Baia de Aramă, care conducea un autoturism pe DN 67 D, în localitatea Tarnița, având permisul suspendat. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

Acțiunile polițiștilor mehedințeni evidențiază importanța prezenței operative în teren pentru prevenirea accidentelor și menținerea ordinii în județ.

Citește și: (VIDEO) Motociclete de 30.000 de euro, căutate de autoritățile din Cehia, descoperite la frontieră

