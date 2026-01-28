(VIDEO) Motociclete de 30.000 de euro, căutate de autoritățile din Cehia, descoperite la frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au descoperit patru motociclete, estimate la aproximativ 30.000 de euro, care figurau ca bunuri căutate pentru confiscare de către autoritățile din Cehia.

Controlul a avut loc în data de 27 ianuarie, pe autostrada A1 Deva – Nădlac, în cadrul unor verificări aleatorii și nesistematice. Pentru control a fost oprit un microbuz înmatriculat în Franța, condus de un român de 27 de ani.

În compartimentul de marfă al autovehiculului, polițiștii de frontieră au descoperit patru motociclete, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. Verificările ulterioare în bazele de date au arătat că vehiculele sunt semnalate ca „bunuri căutate pentru confiscare”, alerta fiind emisă de autoritățile din Cehia.

Motocicletele au fost indisponibilizate la sediul Poliției de Frontieră. Au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. La finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

