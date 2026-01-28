„Un Requiem German” de Brahms, la Filarmonica Oltenia

Filarmonica „Oltenia” Craiova propune, vineri, 30 ianuarie, de la ora 19:00, publicului una dintre cele mai profunde creații ale romantismului muzical: Un Requiem German de Johannes Brahms, prezentat în cadrul Legacy Season.

Lucrare de maturitate, construită ca o amplă meditație asupra condiției umane, Requiem-ul german se distinge prin mesajul său profund uman. Nu este o rugăciune pentru cei dispăruți, ci o mângâiere adresată celor rămași. Brahms a ales texte biblice în limba germană, evitând dramatismul liturgic al „judecății de apoi” și concentrându-se asupra speranței, resemnării și liniștii interioare.

La pupitrul dirijoral se va afla David Schlager, una dintre vocile tinere remarcabile ale scenei europene, laureat al Concursului Internațional de Dirijat „Constantin Silvestri”. Stilul său clar, elegant și profund ancorat în structura muzicală îl recomandă pentru o partitură de o asemenea complexitate emoțională.

Alături de orchestra simfonică și corul Filarmonicii Oltenia vor evolua doi soliști de prim-plan ai scenei internaționale:

soprana Annie Fassea, artistă aflată în plin parcurs ascendent, cu debuturi recente la Royal Opera House din Londra și Volksoper Viena,

baritonul Benjamin Sattlecker, format la Mozarteum Salzburg, apreciat pentru rafinamentul interpretărilor sale de lied și oratoriu.

Componenta corală este susținută de experiența și rigoarea dirijorului de cor Mihail Ștefănescu, personalitate de referință a vieții muzicale românești, cu un vast repertoriu vocal-simfonic, în care Requiem-ul de Brahms ocupă un loc central.

Concertul din 30 ianuarie se anunță drept un moment de reflecție și continuitate artistică – o întâlnire cu una dintre acele lucrări care nu își pierd actualitatea și care își păstrează, de fiecare dată, forța de a vorbi direct inimii.

Citește și: (VIDEO) Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei conferințe de presă în Minnesota