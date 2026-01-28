0.5 C
Craiova
miercuri, 28 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei conferințe de presă în Minnesota

Mariana BUTNARIU
Congresmena democrată Ilhan Omar, reprezentantă a statului Minnesota în Camera Reprezentanților a SUA, a fost atacată cu o substanță necunoscută în timpul unei conferințe de presă pe care o susținea marți, la Minneapolis, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit poliției, un bărbat aflat în public a folosit o seringă pentru a pulveriza un lichid asupra lui Omar. Incidentul s-a produs în plină conferință de presă, în prezența jurnaliștilor și a colaboratorilor congresmenei.

Lichid cu miros chimic, dar fără răni

Ilhan Omar nu a fost rănită și și-a continuat declarațiile imediat după incident. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj pe platforma X, în care a respins orice tentativă de intimidare.

„Sunt bine. Sunt o supraviețuitoare, așa că acest mic agitator nu mă va intimida să-mi fac treaba. Nu las bătăușii să câștige”, a scris congresmena.

Un jurnalist BBC prezent la fața locului a relatat că lichidul avea un miros acru, asemănător celui al unui produs chimic. Autoritățile nu au confirmat până în acest moment natura exactă a substanței, potrivit BBC.

Suspectul, reținut și acuzat de agresiune

Poliția din Minneapolis l-a identificat pe suspect drept Anthony James Kazmierczak, în vârstă de 55 de ani. Acesta a fost arestat și este acuzat de agresiune de gradul trei, potrivit biroului șerifului local.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă atacul a fost premeditat și ce motivație a avut agresorul.

Un nou episod de tensiune politică

Incidentul are loc într-un context de polarizare politică accentuată în Statele Unite, Ilhan Omar fiind una dintre cele mai vizibile și controversate figuri ale aripii progresiste democrate. De-a lungul anilor, ea a fost frecvent ținta amenințărilor și atacurilor verbale.

Autoritățile au anunțat că vor revizui măsurile de securitate la evenimentele publice ale oficialilor aleși.

