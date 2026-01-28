(VIDEO) Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei conferințe de presă în Minnesota

Congresmena democrată Ilhan Omar, reprezentantă a statului Minnesota în Camera Reprezentanților a SUA, a fost atacată cu o substanță necunoscută în timpul unei conferințe de presă pe care o susținea marți, la Minneapolis, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit poliției, un bărbat aflat în public a folosit o seringă pentru a pulveriza un lichid asupra lui Omar. Incidentul s-a produs în plină conferință de presă, în prezența jurnaliștilor și a colaboratorilor congresmenei.

Lichid cu miros chimic, dar fără răni

Ilhan Omar nu a fost rănită și și-a continuat declarațiile imediat după incident. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj pe platforma X, în care a respins orice tentativă de intimidare.

„Sunt bine. Sunt o supraviețuitoare, așa că acest mic agitator nu mă va intimida să-mi fac treaba. Nu las bătăușii să câștige”, a scris congresmena.

Un jurnalist BBC prezent la fața locului a relatat că lichidul avea un miros acru, asemănător celui al unui produs chimic. Autoritățile nu au confirmat până în acest moment natura exactă a substanței, potrivit BBC.

Suspectul, reținut și acuzat de agresiune

Poliția din Minneapolis l-a identificat pe suspect drept Anthony James Kazmierczak, în vârstă de 55 de ani. Acesta a fost arestat și este acuzat de agresiune de gradul trei, potrivit biroului șerifului local.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă atacul a fost premeditat și ce motivație a avut agresorul.

Un nou episod de tensiune politică

Incidentul are loc într-un context de polarizare politică accentuată în Statele Unite, Ilhan Omar fiind una dintre cele mai vizibile și controversate figuri ale aripii progresiste democrate. De-a lungul anilor, ea a fost frecvent ținta amenințărilor și atacurilor verbale.

Autoritățile au anunțat că vor revizui măsurile de securitate la evenimentele publice ale oficialilor aleși.

