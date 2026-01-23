Un fost primar a murit după ce i-a luat casa foc și a căzut tavanul pe el

Fostul primar al comunei brăilene Roșiori, Neculai Soceanu, în vârstă de 64 de ani, a murit carbonizat, vineri dimineață, într-un incendiu izbucnit în propria locuință, potrivit Agerpres.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 4.40, iar la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere ale Punctului de Lucru Dudești, a anunțat ISU Brăila.

„Din apelul preluat de Dispeceratul inspectoratului a fost anunțat posibilitatea existenței în locuință a proprietarului, care locuia singur. Ajunși la locul intervenției, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, iar într-una din încăperi a fost găsit proprietarul, în vârstă de 64 ani, decedat. Au ars acoperișul locuinței pe o suprafață de circa 60 mp și bunurile din două camere și un hol. Incendiul a fost observat cu întârziere, fapt ce a dus la propagarea incendiului și la încăperi”, a transmis ISU Brăila.

Potrivit sursei citate, cauza probabilă care a dus la producerea incendiului a fost coșul de fum, nereparat, cu fisuri la nivelul podului.

Primarul, în depresie severă după moartea soției

Primarul comunei Roșiori, Nicușor Crețu, a declarat că fostul edil locuia singur de la moartea soției sale și se confrunta cu o formă severă de depresie.

„Cineva care se ducea la serviciu la ora 4.30 dimineață a observat că iese fum și a alertat ISU. Din păcate, fostul primar a fost găsit carbonizat în casă. Locuia singur, de când i-a murit soția a căzut într-o mare depresie și nu și-a mai revenit. Depresia s-a agravat, iar în ultima vreme aveau grijă de el două fete. Din ce am înțeles, incendiul a pornit de la horn, a luat foc podul și ar fi căzut plafonul peste el. Nu a mai rămas nimic întreg în camera în care dormea”, a declarat Crețu.

Neculai Soceanu a fost primar al comunei Roșiori timp de cinci mandate, din partea PSD.

În 2023, mandatul său a încetat înainte de termen, după ce s-a aflat în concediu medical o perioadă mai lungă decât permite legea, conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Prefectul județului Brăila, Iulian Timofei, a emis atunci ordinul de încetare a mandatului, în baza unui raport înaintat de secretarul comunei, care a constatat imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de șase luni într-un an calendaristic.

