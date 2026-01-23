JD Vance îşi reia atacurile: Europa a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei

Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”.

„Europa a apucat, cu siguranţă, pe această cale. Din fericire, nu a ajuns încă acolo, dar a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”, a spus Vance într-un interviu acordat Newsmax.

Vicepreşedintele a precizat că criticile administraţiei Trump la adresa Europei provin din dorinţa de a o vedea consolidându-se din punct de vedere politic, economic şi militar.

„Împărtăşim un patrimoniu civilizaţional comun. Nu poţi să-ţi conduci economia spre prăpastie. De ce ne pasă de NATO? Pentru că vrem ca Europa să fie capabilă să se apere, dacă, Doamne fereşte, ar fi invadată. De fapt, noi iubim Europa”, a spus el.

JD Vance critică Europa de când a ajuns la Casa Albă

Nu este pentru prima dată când JD Vance atacă Europa. În calitate de vicepreşedinte, a făcut-o prima dată în februarie anul trecut, când, abia instalat la Casa Albă, a şocat audienţa la Conferinţa de Securitate de la Munchen cu un discurs ostil la adresa Europei, criticată pentru politicile în domeniul imigraţiei, pentru practicile sale democratice şi pentru ceea ce Vance a numit îngrădirea libertăţii de exprimare.

Teza „prăbuşirii civilizaţiei” Europei apare şi în strategia de securitate naţională a Casei Albe.

Aceste noi critici ale lui JD Vance vin după ce preşedintele Donald Trump însuşi criticase Europa la începutul acestei săptămâni şi o ameninţase cu tarife înainte de a face un pas înapoi la Davos.

Blocul european consideră că „relaţiile dintre ţări şi aliaţi trebuie gestionate într-un mod cordial şi respectuos”

În ceea ce-i priveşte, liderii Uniunii Europene au dat dovadă de o încredere calmă, când s-au adresat jurnaliştilor după o reuniune extraordinară convocată la Bruxelles pentru a discuta despre relaţia transatlantică, scrie CNN. Reuniunea lor s-a prelungit până târziu în noapte, liderii analizând atât evenimentele diplomatice tumultoase din ultima săptămână, când preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va anexa Groenlanda, cât şi modalităţile de a respinge presiunile nedorite în viitor.

Preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a declarat că blocul european consideră că „relaţiile dintre ţări şi aliaţi trebuie gestionate într-un mod cordial şi respectuos”, în timp ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăudat poziţia „fermă, dar fără escaladare” a blocului faţă de SUA, într-o aluzie voalată la atacurile virulente ale administraţiei Trump, în online şi în discursurile din această săptămână.

Limbajul liderilor UE a reflectat gravitatea evenimentelor din jurul Groenlandei, Costa dorind ca blocul să „colaboreze constructiv cu SUA”, în timp ce von der Leyen a promis investiţii mai mari în Groenlanda, inclusiv o creştere a cheltuielilor pentru securitate.

