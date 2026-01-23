Incendii la trei autoturisme, în Râmnicu Vâlcea

🚒 Două mașini au fost distruse aproape în totalitate, după ce flăcările s-au extins între autoturisme parcate



Pompierii militari vâlceni au intervenit, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unor incendii izbucnite la trei autoturisme, în municipiul Râmnicu Vâlcea, în două zone diferite ale orașului.

Primul incendiu a fost semnalat pe strada Intrarea Violetelor, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări, fiind afectat compartimentul motor. Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, prevenind extinderea acestuia.

Cel de-al doilea incident s-a produs pe strada Matache Temelie, unde două autoturisme parcate în apropiere au fost afectate de flăcări în proporție de 85% și 90%. Potrivit pompierilor, un al treilea autoturism a luat foc ca urmare a propagării incendiului de la unul dintre vehiculele deja cuprinse de flăcări.

În urma acestor evenimente nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Cauza probabilă a producerii incendiilor urmează să fie stabilită de către specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Pompierii reamintesc conducătorilor auto importanța verificării stării tehnice a autovehiculelor, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.

