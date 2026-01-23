(VIDEO) Bărbat reținut în Dolj după ce ar fi ucis un câine fără stăpân

🐾 Polițiștii pentru Protecția Animalelor au intervenit după o sesizare din comuna Desa



Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 36 de ani, din comuna Poiana Mare. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Incidentul a fost semnalat în cursul zilei de ieri, 22 ianuarie. Polițiștii din Poiana Mare au fost sesizați de către o femeie din comuna Desa cu privire la faptul că o persoană de sex masculin ar fi omorât un exemplar canin.

La fața locului s-au deplasat atât polițiștii secției, cât și polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj. S-a stabilit că, ieri, un bărbat de 36 de ani ar fi surprins un câine din rasa comună, fără stăpân, aflat în curtea sa. Bărbatul l-ar fi lovit cu un obiect contondent.

În urma agresiunii, exemplarul canin a decedat.

Ca urmare a cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. A fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

