Polițiștii din Olt intensifică acțiunile pentru siguranța rutieră și prevenirea violenței

În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și nerespectarea regimului legal de viteză.

În perioa 10–12 ianuarie 2026, polițiștii au intervenit la 84 de solicitări, dintre care 60 au fost primite prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În urma verificărilor, au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 50.000 de lei.

Permise și certificate reținute

Ca măsură complementară pentru neregulile constatate la regimul rutier, polițiștii au reținut 9 permise de conducere:

2 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h

2 pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe

5 pentru alte abateri

De asemenea, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule cu defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, iar polițiștii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier.

Cazuri punctuale

Tia Mare: La 11 ianuarie, ora 04:00, polițiștii din Corabia au oprit un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani din Ghimpați, județul Giurgiu. Testarea cu etilotestul a indicat 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă.

Slatina, ora 16:40: Polițiștii au oprit un tânăr de 19 ani care conducea fără permis. A fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Polițiștii au oprit un tânăr de 19 ani care conducea fără permis. A fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis. Slatina, ora 20:30: Polițiștii au oprit un autoturism cu autorizația de circulație provizorie expirată, condus de un tânăr de 26 de ani. A fost întocmit dosar penal pentru conducere de vehicul neînmatriculat.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea riscului rutier, creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea accidentelor cauzate de conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

