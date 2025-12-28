Polițiștii de frontieră din Giurgiu și Călărași au descoperit aproape 3.800 de produse contrafăcute

Polițiștii de frontieră din Giurgiu și Călărași au descoperit în perioada 24-27 decembrie 2025 aproximativ 3.800 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumerie inscripționate cu denumiri ale unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Acțiunile au avut loc pe DN5 și DN3, în cadrul unor controale BLITZ asupra autocarelor și autoturismelor care circulau pe ruta Turcia-România și în interiorul țării. Bunurile aparțineau unor cetățeni turci, moldoveni și români, care nu au putut prezenta documente de proveniență pentru acestea.

În urma verificărilor, polițiștii au ridicat 3.614 articole în Giurgiu și 131 articole în Călărași, estimate la o valoare totală de aproximativ 595.290 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă autentică. Bunurile vor fi supuse cercetărilor, iar împotriva persoanelor implicate au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, prejudiciind titularul acesteia.

Autoritățile continuă cercetările și urmează să propună soluții legale prin unitatea de parchet după finalizarea anchetei. Acțiunile fac parte din eforturile Poliției de Frontieră de a combate comerțul ilicit și distribuția de produse contrafăcute pe teritoriul României.

