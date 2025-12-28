Accident rutier în Pleșoiu: două victime transportate la spital

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, aseară, prin apel 112 despre un accident produs la intersecția DN 64 cu DJ 677, în Pleșoiu. La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt, care au demarat cercetările.

Din primele verificări, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Oporelu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 34 de ani, din municipiul București. După producerea accidentului, tânărul a părăsit locul evenimentului fără încuviințarea polițiștilor, fiind identificat ulterior.

Tânăra de 34 de ani a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Șoferul de 29 de ani a refuzat atât testarea alcoolscopică, cât și prelevarea de mostre biologice la unitatea spitalicească. În urma coliziunii, tânăra și un pasager din autoturismul condus de aceasta au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului. S-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Autoritățile fac apel la șoferi să respecte regulile de circulație și să nu părăsească locul accidentelor.

