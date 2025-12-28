Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet-Oryahovo

4.4 C
Craiova
duminică, 28 decembrie, 2025
Știri de ultima orăLocalDoljSuspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet-Oryahovo

De Mariana BUTNARIU
Începând de azi, ora 6.30, activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată.
Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.     

