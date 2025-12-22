Polițiștii olteni au acționat pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor de violență

În acest weekend, polițiștii din județul Olt au desfășurat activități specifice pentru menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, prevenirea accidentelor rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.
- Polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor de violență și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație, cu focus pe:
- Conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.
- Depășirea limitelor legale de viteză.
- În perioada analizată, polițiștii au intervenit la 124 de solicitări, dintre care 103 prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
- Au fost aplicate 255 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 96.000 lei.
Măsuri complementare
- Permise reținute: 24
- 3 pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h
- 11 pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe
- 10 pentru alte abateri la regimul rutier
- Certificate de înmatriculare retrase: 7, pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale.
- Infracțiuni constatate: 12 la regimul rutier.
Cazuri semnificative
- Colibași, comuna Strejești – 21 decembrie, 09:25
- Bărbat, 46 de ani, depistat conducând autoturismul sub influența alcoolului.
- Alcoolemie: 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.
- Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt.
- Comuna Corbu – 21 decembrie, 12:00
- Bărbat, 67 de ani, din municipiul Slatina, depistat conducând cu viteză excesivă și sub influența alcoolului.
- Refuz de testare cu etilotest și prelevare de probe biologice.
- A fost sancționat contravențional pentru viteză și i s-a întocmit dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Concluzii
- Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare.
- Obiectivul principal este reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.
Citește și: Trei șoferi depistați sub influența alcoolului în județul Gorj