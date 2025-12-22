Trei șoferi depistați sub influența alcoolului în județul Gorj

Polițiștii din județul Gorj au depistat, ieri, trei conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului.

Țicleni ora 4:50

Bărbat, 21 de ani, din Țicleni, depistat pe Drumul Județean 675.

Alcoolemie în aerul expirat: 0,62 mg/litru alcool pur.

Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge.

Novaci ora 8:00

Bărbat, 32 de ani, din Scoarța, depistat pe D.J. 665 Crasna, din direcția Mușetești către Novaci.

Alcoolemie în aerul expirat: 0,74 mg/litru alcool pur.

A fost condus la Spitalul orașului Novaci pentru recoltarea probelor biologice.

Târgu Jiu ora 9:00

Bărbat, 51 de ani, din Padeș, depistat pe strada Bârsești, municipiul Târgu Jiu.

Alcoolemie în aerul expirat: 0,60 mg/litru alcool pur.

A fost condus la Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru recoltarea probelor biologice.

În toate cazurile, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea alcoolemiei și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

