SUA urmăresc un al treilea petrolier legat de Venezuela, pe fondul tensiunilor crescânde

Garda de Coastă a SUA desfășoară o „urmărire activă” a unui alt petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, pe măsură ce tensiunile din regiune continuă să se intensifice. Aceasta survine după ce autoritățile americane au confiscat deja două petroliere în cursul acestei luni, inclusiv unul sâmbătă.

Potrivit unui oficial american citat de BBC, urmărirea de duminică vizează o „navă a flotei negre sancționate, implicată în evaziunea ilegală a sancțiunilor Venezuelei”. Nava arborează un steag fals și se află sub un ordin judiciar de confiscare.

Disputa între Washington și Caracas

Statele Unite acuză Venezuela că folosește veniturile din petrol pentru a finanța infracțiuni legate de droguri. În replică, Venezuela a catalogat confiscările drept „furt și răpire”, iar președintele american Donald Trump a ordonat recent o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din țară.

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume și a acuzat administrația Trump că încearcă să-i exploateze resursele. Autoritățile americane nu au confirmat oficial urmărirea de duminică, iar locația exactă și numele petrolierului nu sunt încă cunoscute.

Conform TankerTrackers.com, peste 30 dintre cele 80 de nave aflate în apele venezuelene sau care se apropiau de țară se află sub sancțiuni americane.

Incidentul de sâmbătă și reacțiile internaționale

Sâmbătă, un petrolier sub pavilion panamez a fost abordat de o echipă tactică specializată în apele internaționale. Nava nu figura pe lista oficială a sancțiunilor Trezoreriei SUA, însă transporta petrol PDVSA sancționat. În ultimii cinci ani, nava a navigat și sub pavilioanele Greciei și Liberiei.

Guvernul venezuelean a declarat că „aceste acte nu vor rămâne nepedepsite” și intenționează să depună o plângere la Consiliul de Securitate al ONU și la alte agenții multilaterale.

Consolidarea prezenței militare a SUA în regiune

În ultimele săptămâni, SUA și-a consolidat prezența militară în Marea Caraibelor și a efectuat atacuri asupra presupuselor ambarcațiuni venezuelene de contrabandă cu droguri, rezultând aproximativ 100 de decese. De asemenea, au fost impuse sancțiuni rudelor președintelui Nicolás Maduro și unor afaceri asociate cu regimul acestuia, catalogat de SUA drept ilegitim.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că „status quo-ul actual al regimului venezuelean este intolerabil pentru Statele Unite” și că administrația Trump urmărește schimbarea acestei dinamici. Comentariile sale au fost criticate de ministrul de externe al Venezuelei, care a acuzat SUA că promovează schimbări de regim.

Administrația americană l-a acuzat pe Maduro că conduce organizația desemnată terorist Cartel de los Soles, acuzație pe care președintele venezuelean o neagă. Până în prezent, nu au fost furnizate dovezi publice că petrolierii implicați transportau droguri, iar atacurile armatei americane au fost supuse unor anchete în Congres.

