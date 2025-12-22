Loteria Română organizează Tragerile Speciale de Anul Nou pe 31 decembrie

Loteria Română anunță că miercuri, 31 decembrie, vor avea loc Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 se vor desfășura două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru tragerea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I astfel:

Loto 6/49 – 200.000 lei

Joker – 100.000 lei

Loto 5/40 – 50.000 lei

Reporturi importante la categoria I

Joker – peste 8,69 milioane de euro

Loto 6/49 – peste 1,7 milioane de euro

Aceste sume se adaugă la fondul suplimentar oferit cu ocazia tragerilor speciale.

Tragerile speciale de Crăciun: peste 31.600 de câștiguri

La Tragerile Speciale de Crăciun, desfășurate duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

Printre cele mai importante reporturi înregistrate:

Loto 6/49, categoria I – peste 8,7 milioane lei (peste 1,7 milioane euro)

Noroc, report cumulat – peste 4,85 milioane lei (peste 954.400 euro)

Joker, categoria I – peste 44,23 milioane lei (peste 8,69 milioane euro)

Noroc Plus, categoria I – peste 75.900 lei (peste 14.900 euro)

Loto 5/40, categoria a II-a – peste 71.800 lei

Super Noroc, report cumulat – peste 140.000 lei (peste 27.500 euro)

Premii recent câștigate

La Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 lei, a fost câștigat de un bilet jucat la o agenție din București, Sector 4.

La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 354.879,03 lei, a fost câștigat de un bilet jucat online, pe joaca.loto.ro.

Programul tragerilor

Loteria Română reamintește că joi, 25 decembrie și duminică, 28 decembrie, nu vor avea loc trageri loto.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

