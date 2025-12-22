„Paraziții Saharei Olteniei”. Primarul Călărașiului sesizează pagube majore ale infrastructurii agricole

Două asociații esențiale pentru agricultura și silvicultura din zona Călărași au fost grav afectate de acte de vandalism și furt, potrivit primarului Sorin Sandu. Declarația acestuia, făcută publică pe o rețea de socializare, scoate în evidență consecințele dramatice ale acestor fapte.

Prima lovitură a vizat OUAI Călărași, unde au fost distruse sute de metri de conductă subterană și rețeaua de irigații. Aceste furturi afectează proiectele aflate în derulare, inclusiv construcția unor stații de pompare care urmau să fie conectate la sistemul vechi. Existența apei ar fi permis salvarea mii de puieți de salcâm afectați de secetă, economisind timp și resurse financiare.

Asociația Silvică Cișmeaua Albă Călărași, victima hoților

Cea de-a doua lovitură a vizat Asociația Silvică Cișmeaua Albă Călărași, unde au fost distruse împrejmuiri și puieți, iar săpătura unui șanț transversal face imposibilă întreținerea mecanizată a culturilor. Costurile pentru remedierea manuală a pagubelor sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro.

Primarul subliniază că paza terenurilor nu poate fi asigurată de poliție în extravilan și că resursele limitate ale proprietarilor împiedică implementarea unor sisteme de supraveghere. Situația scoate în evidență, potrivit primarului, o problemă socială legată de lipsa educației și existența unor grupuri infracționale.

Poziția poliției

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, polițiștii din Dăbuleni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, din extravilanul localității Călărași, au fost sustrase componente ale sistemului de irigații.

În prezent, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului. La finalizarea cercetărilor, se va propune o soluție prin unitatea de parchet competentă.

Concluzii și perspective

Ambele asociații vor depune plângeri penale, iar autoritățile locale și poliția fac eforturi pentru identificarea și sancționarea vinovaților. Situația evidențiază însă limitele sistemului de pază în extravilan și necesitatea implicării societății pentru prevenirea infracționalității în mediul rural.

