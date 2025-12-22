Program special de Sărbători la Centrele de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia

Distribuție Oltenia informează utilizatorii că Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor avea program cu publicul în anumite zile declarate libere legal.

Astfel, centrele vor fi închise în următoarele perioade:

25 – 26 decembrie 2025 (Crăciunul),

1 – 2 ianuarie 2026 (Anul Nou),

6 – 7 ianuarie 2026 (Boboteaza).

Reluarea activității în centrele din regiune

Activitatea va fi reluată conform programului normal în:

29 decembrie 2025,

5 ianuarie 2026,

8 ianuarie 2026,

pentru Centrele de Relații cu Utilizatorii din următoarele localități:

Alexandria, Craiova, Curtea de Argeș, Băilești, Drobeta Turnu Severin, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu, Roșiorii de Vede, Caracal, Drăgășani și Câmpulung Muscel.

Programările online, soluția pentru evitarea timpului de așteptare

Pentru a evita aglomerația și timpul de așteptare, reprezentanții Distribuție Oltenia recomandă utilizatorilor programarea online a vizitelor în Centrele de Relații cu Utilizatorii, accesând platforma dedicată:

https://programari.distributieoltenia.ro/page/programare-online.html

Procesul este rapid și simplu, necesitând doar câteva minute, iar utilizatorii vor ști exact ora la care trebuie să se prezinte la centru.

Pașii necesari pentru efectuarea unei programări

Pentru realizarea unei programări online, utilizatorii trebuie să:

acceseze pagina https://programari.distributieoltenia.ro/;

selecteze județul de domiciliu;

aleagă orașul în care se află Centrul de Relații cu Utilizatorii dorit;

selecteze data, intervalul orar și tipul solicitării (ridicare sau depunere documente);

completeze datele de contact și să confirme programarea.

Intervențiile în rețea și liniile telefonice rămân active

Echipele operative ale Distribuție Oltenia, responsabile de intervențiile în rețelele electrice, vor rămâne mobilizate pe toată perioada sărbătorilor pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică.

Pentru sesizarea întreruperilor de curent, utilizatorii din județele:

Argeș,

Dolj,

Gorj,

Mehedinți,

Olt,

Teleorman,

Vâlcea pot apela non-stop numărul gratuit: 0800 500 000.

Deficiențele din instalațiile electrice pot fi raportate rapid, utilizând codul locului de consum, fără a fi necesară așteptarea preluării apelului de către un operator uman, după aproximativ 20 de secunde de la inițierea apelului.

Citește și: Încă 130 de școlari răpiți au fost eliberați în Nigeria