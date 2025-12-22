Încă 130 de școlari răpiți au fost eliberați în Nigeria

Autoritățile din Nigeria au anunțat eliberarea celorlalți 130 de școlari și membri ai personalului răpiți dintr-un internat catolic din centrul țării, punând capăt uneia dintre cele mai grave răpiri în masă din ultimii ani.

Guvernul federal al Nigeriei a descris ultima eliberare drept un „moment de triumf și ușurare”. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui, Bayo Onanuga, numărul total al studenților eliberați a ajuns la 230, iar „niciun elev nu a mai fost lăsat în captivitate”.

Peste 250 de copii și membri ai personalului au fost răpiți pe 21 noiembrie de la școala catolică St Mary’s din Papiri. La începutul lunii, aproximativ 100 de copii fuseseră deja eliberați, potrivit BBC.

Detalii limitate despre operațiune

Autoritățile nu au precizat public cum a fost obținută eliberarea și nici dacă a fost plătită o eventuală răscumpărare, invocând motive de securitate. Studenții sunt așteptați să ajungă luni în capitala statului Niger, Minna.

Asociația Creștină din Nigeria a precizat că 50 de studenți au reușit să fugă chiar în momentul răpirii, ceea ce a contribuit la confuzia privind numărul exact al persoanelor ținute captive.

Val de răpiri în școli și lăcașuri de cult

Răpirea din noiembrie face parte dintr-un val de atacuri asupra școlilor și lăcașurilor de cult din nordul și centrul Nigeriei. Cu doar câteva zile înainte, zeci de persoane au fost răpite în atacuri separate în statele Kwara și Kebbi, însă toți cei capturați au fost ulterior eliberați.

Guvernul promite măsuri pentru securizarea școlilor

Identitatea autorilor răpirilor rămâne neclară, însă majoritatea analiștilor consideră că acestea sunt comise de bande criminale motivate de obținerea de răscumpărări.

Pe 9 decembrie, președintele nigerian Bola Ahmed Tinubu a declarat că guvernul va continua cooperarea cu statele vecine pentru a securiza școlile și a crea un mediu de învățare mai sigur pentru tineri.

Citește și: Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații și anunță un referendum privind activitatea CSM