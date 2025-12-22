Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații și anunță un referendum privind activitatea CSM

Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni luni, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care doresc să îi expună public problemele existente în sistemul judiciar. Șeful statului a precizat că discuția va avea loc în mod deschis, cu acei reprezentanți care doresc să transmită un mesaj public.

Întâlnire publică, discuțiile confidențiale vor fi reprogramate

Președintele a anunțat că un număr mare de magistrați nu au dorit să participe la această întâlnire, motiv pentru care toate discuțiile private, în regim de confidențialitate, vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară.

„Am decis ca mâine, la ora 10:00, să facem o discuție publică cu cei care doresc să transmită un mesaj. Toate discuțiile confidențiale vor avea loc ulterior”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, doar aproximativ 20 de magistrați, în nume personal, și un număr similar din partea unor organizații și-au exprimat intenția de a participa, în timp ce în unele instituții judiciare au fost stabilite ședințe tocmai pentru ziua de luni.

Acuzații de intimidare în sistemul judiciar

Șeful statului a vorbit despre existența unor mesaje de intimidare la adresa magistraților care ar fi dorit să participe la discuții, menționând situații „nepotrivite cu importanța temei”, precum propuneri ca magistrații să fie aduși pe rând, să nu se intersecteze sau chiar să fie preluați din benzinării pentru a nu fi observați la Palatul Cotroceni.

„Vorbim despre a treia putere în stat, nu despre activități ilegale. Este o chestiune extrem de serioasă”, a subliniat președintele.

Referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția, în luna ianuarie, un referendum în rândul corpului magistraților, cu o singură întrebare:

„CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

Șeful statului a precizat că, în cazul în care concluzia va fi că CSM nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgență”.

Sesizări ample primite de la magistrați

Președintele a mai declarat că a primit din partea magistraților sute de pagini de materiale care evidențiază problemele din justiție. Concluzia principală desprinsă din aceste sesizări este că există membri ai CSM și conduceri ale instanțelor care nu acționează în interes public, ci în interesul unui grup restrâns, iar cariera profesională a magistraților ar fi influențată de decizii discreționare.

