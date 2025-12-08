7.9 C
Craiova
luni, 8 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentIncendiu izbucnit la un autoturism, în municipiul Râmnicu Vâlcea

Incendiu izbucnit la un autoturism, în municipiul Râmnicu Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Incendiu izbucnit la un autoturism în cartierul Goranu
Incendiu izbucnit la un autoturism în cartierul Goranu

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în cartierul Goranu.
S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari, fiind lichidat, în limitele găsite.
Nu au fost victime.
Cauza probabilă este în curs de stabilire.

Citește și: Sam Levinson dezvăluie secretele noului sezon „Euphoria” și misterul decalajului temporal

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA