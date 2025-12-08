Incendiu izbucnit la un autoturism, în municipiul Râmnicu Vâlcea

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în cartierul Goranu.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari, fiind lichidat, în limitele găsite.

Nu au fost victime.

Cauza probabilă este în curs de stabilire.

