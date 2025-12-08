Sam Levinson dezvăluie secretele noului sezon „Euphoria” și misterul decalajului temporal

Creatorul serialului de succes „Euphoria”, Sam Levinson, a oferit săptămâna aceasta la Londra o primă prezentare a noului sezon, dezvăluind detalii despre evoluția personajelor și răspunzând la întrebarea care a stârnit curiozitatea fanilor: de ce există un decalaj de cinci ani între sezoane.

Levinson a explicat că această perioadă a părut naturală, având în vedere că personajele principale – interpretate de Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi și Sydney Sweeney – ar fi fost la facultate, încheind studiile în momentul reluării firului narativ. „Cinci ani au părut un loc natural pentru a continua povestea”, a spus creatorul.

Pentru Rue, personajul central al lui Zendaya, sezonul 3 o găsește „la sud de graniță, în Mexic, îndatorată față de Laurie și încercând să găsească modalități inovatoare de a-și achita datoria”. Cassie și Nate, interpretați de Sweeney și Elordi, sunt logodiți și trăiesc la periferie, prinsă Cassie între rețelele sociale și invidia pentru viața aparent perfectă a foștilor colegi de liceu. Levinson promite că nunta lor va fi „de neuitat”.

Jules, personajul lui Schafer, va urma o carieră artistică la școala de artă, în timp ce Maddy, interpretată de Alexa Demie, va lucra la o agenție de talente din Hollywood. Lexi, jucată de Maude Apatow, devine asistenta unei realizatoare de seriale interpretată de Sharon Stone. „Sunt convins că acesta este cel mai bun sezon de până acum”, a adăugat Levinson.

Un premiu Emmy pentru actrița principală

„Euphoria” i-a adus lui Zendaya un premiu Emmy pentru actrița principală remarcabilă într-un serial dramatic în 2020, devenind cea mai tânără actriță care a obținut această onoare. Victoria sa de doi ani mai târziu a consolidat recordul, făcând-o prima femeie de culoare care a câștigat de două ori la aceeași categorie și cea mai tânără actriță cu două trofee Emmy în aceeași categorie.

Mai mulți actori nu vor reveni în sezonul 3, printre care Austin Abrams, Barbie Ferreira, Algee Smith și Storm Reed. În schimb, cântăreața Rosalía și influencer-ul/actrița Trisha Paytas se alătură distribuției. Sezonul 3 va debuta în aprilie, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va evolua relația dintre Rue și Fezco, al cărui interpret, Angus Cloud, a murit în 2023 la doar 25 de ani.

Cu această abordare matură, „Euphoria” promite să exploreze nu doar provocările tineretului, ci și complexitatea relațiilor și a lumii digitale în care trăiesc personajele, păstrând în același timp stilul vizual și intensitatea dramatică care au consacrat serialul.

